Fijne bewaarpotjes van max 180cc. Grootste voordeel is het veldje, speciaal ruwer gemaakt waardoor je er met potlood een datum of zo op kan schrijven. Dit werkt stukken makkelijker dan elke keer met watervaste stift of met een labeltje te werken. Een ander voordeel is dat de bekers op de dop in elkaar geklikt kunnen worden waardoor het stapelen makkelijk gaat. Kwaliteit: kunststof is vrij soepel waar de kans staat dat bij het stevig aandraaien de deksel wordt overdraaid en daarom minder goed sluit.