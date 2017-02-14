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Niet meer leverbaar
260 ml
Drinktuit voor peuters (12m+)
Het hygiënische klikdeksel houdt de drinktuit schoon en voorkomt lekkage onderweg
Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.
Een bijtvaste drinktuit voor kinderen die uit een beker kunnen drinken. Ideaal voor baby's die tandjes krijgen
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.