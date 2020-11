Makkelijke overgang van fles naar beker

Of je baby de BPA-vrije AVENT Magic-beker van Philips nu schudt, omgooit of laat vallen, de melk blijft in de beker. Toch kan je baby er gemakkelijk uit drinken. De drinktuiten met ventielen passen ook op de zuigflessen, zodat ook deze lekvrij worden. Bekijk alle voordelen