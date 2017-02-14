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  • Makkelijke overgang van fles naar beker
  • Makkelijke overgang van fles naar beker
  • Makkelijke overgang van fles naar beker
  • Makkelijke overgang van fles naar beker

Niet meer leverbaar

Philips AventBeker voor peuters

SCF602/01

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Makkelijke overgang van fles naar beker
Of je baby de BPA-vrije Avent Magic-beker van Philips nu schudt, omgooit of laat vallen, de melk blijft in de beker. Toch kan je baby er gemakkelijk uit drinken. De drinktuiten met ventielen passen ook op de zuigflessen, zodat ook deze lekvrij worden.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Antilek, makkelijk drinken

Makkelijke overgang van fles naar beker

  • 260 ml

  • Drinktuit voor peuters (12m+)

Klikdeksel houdt drinktuit schoon

Klikdeksel houdt drinktuit schoon

Het hygiënische klikdeksel houdt de drinktuit schoon en voorkomt lekkage onderweg

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Antilektuit met gepatenteerd ventiel

Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.

Harde drinktuit voor kinderen van 12 maanden en ouder

Harde drinktuit voor kinderen van 12 maanden en ouder

Een bijtvaste drinktuit voor kinderen die uit een beker kunnen drinken. Ideaal voor baby's die tandjes krijgen

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF602/01 Pikkulasten mukit

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 