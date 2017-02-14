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  • Passage facilité du biberon à la tasse
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Arrêté

Philips AventTasses pour tout-petits

SCF602/01

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Passage facilité du biberon à la tasse
Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse Philips Avent sans bisphénol-A (BPA) ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Le bec doté d'une valve anti-fuites s'adapte aux biberons qui deviennent ainsi anti-fuites.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-fuites, pratique

Passage facilité du biberon à la tasse

  • 260 ml

  • Tasse anti-fuites (12 mois et +)

Le couvercle de protection protège le bec

Le couvercle de protection protège le bec

En déplacement, le capuchon à déclic protège le bec et permet un transport sans fuites

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec dur convenant aux enfants de 12 mois et +

Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents

Spécificités Techniques

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sur 6

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit

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Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 