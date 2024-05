Energiebesparende ECO-modus met verbindingsindicatie

Schakel de ECO-modus in om het stroomverbruik te verlagen wanneer je baby rustig is, met de geruststellende gedachte dat je toch verbonden blijft met je baby via de unieke verbindingsindicatie. In de ECO-modus wordt de audio- en videoverbinding uitgeschakeld en maken de units alleen verbinding als de baby geluid maakt.