Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Roestvrijstalen messen
11 lengtestanden
60 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
Knip uw haar precies zo lang als u wilt. Kies een van de 11 lengtestanden tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm, of verwijder de kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.
De Philips-tondeuses die gezinsvriendelijk zijn bieden alle prestaties zonder de stoorzenders. De soepele motor is ontworpen voor vermogen met minder trillingen, om de rust tijdens het knippen te helpen bewaren.
De mesjes en kammen van dit knipelement hebben afgeronde uiteinden voor een veilige, gladde trimbeurt.
Prijzen
4.2
van 5
703
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Johny1980
02/11/2014
België
Gewoonweg goed!!!
Gaat zonder moeite door lang dik haar! Lengte gemakkelijk en nauwkeurig in te stellen! Eindresultaat is uitstekend!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
zippie
03/12/2013
België
subliem toestel
heeft een handige grip,is ultra licht,zeer goede mesjes,zeer degelijke opzetstukken die van extra goede kwaliteit zijn,zeer geluidsarm toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Kriv
02/12/2013
België
dit product is super
Ligt fantastisch in de hand, is precies. Gemakkelijk in onderhoud. Kortweg : uniek toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie