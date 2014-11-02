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Alle series

  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie
  • Knip het haar van de hele familie

Niet meer leverbaar

tondeuse voor de hele familie

QC5130/15

4.2
| (703) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Knip het haar van de hele familie
Het haar van uw gezinsleden knippen was nog nooit zo eenvoudig. Met deze draadloze trimmer hebt u een krachtig en stil apparaat in handen met een ergonomisch ontwerp en huidvriendelijke mesjes en kamtanden.
Bekijk alle voordelen

met onze stilste trimmer ooit voor volwassenen en kinderen

Knip het haar van de hele familie

  • Roestvrijstalen messen

  • 11 lengtestanden

  • 60 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Knip uw haar precies zo lang als u wilt. Kies een van de 11 lengtestanden tussen 3 mm en 21 mm in stappen van 2 mm, of verwijder de kam voor een korte trimbeurt van 0,5 mm.

Stil met krachtige prestaties

Stil met krachtige prestaties

De Philips-tondeuses die gezinsvriendelijk zijn bieden alle prestaties zonder de stoorzenders. De soepele motor is ontworpen voor vermogen met minder trillingen, om de rust tijdens het knippen te helpen bewaren.

Afgeronde kammen om trekken en irritatie te voorkomen

Afgeronde kammen om trekken en irritatie te voorkomen

De mesjes en kammen van dit knipelement hebben afgeronde uiteinden voor een veilige, gladde trimbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.2

van 5

703

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

02/11/2014

België

België

Gewoonweg goed!!!

Gaat zonder moeite door lang dik haar! Lengte gemakkelijk en nauwkeurig in te stellen! Eindresultaat is uitstekend!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

03/12/2013

België

België

subliem toestel

heeft een handige grip,is ultra licht,zeer goede mesjes,zeer degelijke opzetstukken die van extra goede kwaliteit zijn,zeer geluidsarm toestel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

02/12/2013

België

België

dit product is super

Ligt fantastisch in de hand, is precies. Gemakkelijk in onderhoud. Kortweg : uniek toestel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5130/15 tondeuse voor de hele familie

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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