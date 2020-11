Compact en lichtgewicht voor gemakkelijk, moeiteloos gebruik

Dankzij het compacte, lichte ontwerp is deze familietrimmer gemakkelijk vloeiend over het hoofd te bewegen. Of u nu het haar van volwassenen of kinderen knipt, met het ergonomische ontwerp is hij moeiteloos te hanteren en bedienen, waardoor haarknippen een plezier is.