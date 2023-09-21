Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Lames en inox
11 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 8 h de charge
Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.
Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.
Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.
Récompenses
4.2
sur 6
703
Avis
85%
recommandent ce produit
Infereno
21/09/2023
België
Acheteur vérifié
Premier de gamme et pourtant le meilleur !
Pour un premier prix, il est imbattable. Quand d'autres marques fournissent des produits ne coupant pas les cheveux à des prix exhaustifs, celui-ci est qualitatif (voir avantages) !
Avantages
Coupe, ergonomie, légèreté, efficacité, prix.
Contre
Fil, fragilité.
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Douceur
27/08/2020
België
Acheteur vérifié
Produit de qualité !
Très bon rapport qualité prix. Facile d'utilisation. Depuis qu'on a ce produit, mon mari ne veut plus aller chez le coiffeur. Je recommande vivement !
Avantages
Le rasoir coupe avec une telle précision. Facile à manier.
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
carbumel
09/08/2015
België
Acheteur vérifié
parfait pour son utilisation
Simple et efficace. Nettoyage facile, charge rapide, utilisation simple et pièces robustes. Boîte de rangement pratique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper