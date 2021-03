Krasbestendige lenzen voor optimale duurzaamheid

De wegwerp-3D-brillen in de bioscoop zijn kwetsbaar en er komen eenvoudig krassen op de lenzen. De Oakley 3D-optica zijn gemaakt van een materiaal dat bestand is tegen krassen. U kunt er zeker van zijn dat u een duurzame bril krijgt. Dit is het resultaat van decennia aan innovatie.