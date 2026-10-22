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        Niet meer leverbaar

        Draagbare DVD-speler

        PET704K/00

        Entertainment dat met u meereist

        Ga zitten, zak lekker onderuit en geniet onderweg van films met de Philips PET704 met 7" TFT LCD-display. Nu kunt u overal en altijd uw favoriete DVD-films en (MP3-)CD's afspelen en uw JPEG-afbeeldingen bekijken.

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        Entertainment dat met u meereist

        Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening

        U kunt de draagbare speler niet alleen in de auto gebruiken met de meegeleverde autoadapter, maar u kunt ook thuis van DVD's genieten door de speler op uw TV aan te sluiten. Ga lekker zitten voor uw favoriete DVD's en gebruik de meegeleverde afstandsbediening om de speler te bedienen.

        Maximaal 2,5 uur afspelen met een oplaadbare batterij

        Een ingebouwde en compacte oplaadbare batterij met langdurig vermogen. Maximaal 2,5 uur genieten van een doorlopende videoweergave met één oplaadbeurt.

        Speel DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW en (S)VCD af

        Speel DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW en (S)VCD af

        Deze speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD-discs. DVD's, DVD+/-R's, DVD+/-RW's en (S)VCD's kunnen allemaal op de speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbare disctypen. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel hoger dan van een VCD; vooral het beeld is door de hogere resolutie veel scherper dan bij een VCD.

        Technische specificaties

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