Speel DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW en (S)VCD af

Deze speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD-discs. DVD's, DVD+/-R's, DVD+/-RW's en (S)VCD's kunnen allemaal op de speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbare disctypen. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel hoger dan van een VCD; vooral het beeld is door de hogere resolutie veel scherper dan bij een VCD.