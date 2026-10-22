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        Arrêté

        Lecteur DVD portable

        PET704K/00

        Le divertissement voyage avec vous.

        Installez-vous confortablement, détendez-vous et regardez vos films sur le lecteur de DVD portable Philips PET704 à écran LCD TFT 7". Regardez vos DVD préférés, écoutez de la musique sur CD et CD-MP3, ou admirez vos photos JPEG quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

        Voir tous les avantages

        Le divertissement voyage avec vous.

        Adaptateur allume-cigare et télécommande pratique fournis

        Vous pouvez profiter de votre lecteur portable et regarder des DVD chez vous en le raccordant simplement à votre téléviseur, mais également en voiture grâce à l’adaptateur allume-cigare inclus. Installez-vous devant vos films préférés et détendez-vous en utilisant la télécommande fournie pour contrôler le lecteur à distance.

        Jusqu'à 2,5 heures de musique avec batterie rechargeable

        Une batterie rechargeable intégrée et compacte offre une autonomie longue durée. Vous pouvez profiter d'une lecture vidéo continue jusqu'à 2,5 heures, avec une seule charge.

        Lecture de DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD

        Lecture de DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD

        Le lecteur Philips prend en charge la plupart des DVD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD peuvent être lus avec ce lecteur. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur de DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes.

        Spécificités Techniques

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