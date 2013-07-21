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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-microsysteem op componentbasis met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.
Zijden dome-tweeter
100 W
Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.
De natuur voorziet ons van het beste materiaal. Een voorbeeld van goed materiaal is hout. Hout beschikt over akoestische kenmerken die perfect zijn voor gebruik in geluidsapparatuur en instrumenten. Fijne muziekinstrumenten, zoals piano's en violen, worden niet voor niets gemaakt van hout; om dezelfde reden is de behuizing van deze luidsprekers van hout gemaakt. Geniet van een rijke en realistische luisterervaring met deze houten luidsprekers.
Een zijden dome-tweeter bevat een diafragma dat is gemaakt van zijde - een materiaal dat beter is dan het materiaal dat in gewone tweeters wordt gebruikt. De zijde die voor het diafragma wordt gebruikt dempt het geluid beter en de zachte textuur zorgt voor minimaal geluidsverlies. Daarom is het geluid dat een zijden dome-tweeter produceert aangenaam en warm en heeft het een groot bereik.
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4.7
van 5
11
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
RGZL
21/07/2013
Nederland
heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.
wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Gelderland
09/10/2011
Nederland
Uitstekend produkt, dat helemaal aan onze verwachtingen voldoet
Het (moderne) design misstaat niet in onze klassieke en antieke omgeving. Maar vooral de kwaliteit stemt tot tevredenheid. En daar gaat het ons om! Dus man en vrouw hebben een goede keus gedaan!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Haptor
09/10/2011
Nederland
Beantwoord aan hetgeen ik zocht.
Goede geluidskwaliteit. Uitgebreide mogelijkheden. Compact. Insteken van USB-stick vraagt meer tegendruk dan het gewicht van het apparaat kan bieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp