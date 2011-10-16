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Arrêté
L'obsession du son
Préparez-vous à vivre une expérience sonore inoubliable avec cette nouvelle chaîne hi-fi composantes Philips et son tweeter à dôme en soie. Profitez d'une qualité de son optimale avec ses élégantes enceintes en bois et son boîtier en aluminium, qui garantissent une excellente précision et un contrôle parfait.
Tweeter à dôme en soie
100 W
Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.
La nature nous offre des matériaux merveilleux dont le bois n'est pas des moindres. Le bois possède des caractéristiques acoustiques idéales pour les équipements sonores et les instruments de musique. C'est pourquoi les instruments de musique précieux, tels que les pianos et les violons sont en bois - pour les mêmes raisons ces enceintes résident dans un caisson de bois. Savourez le plaisir d'écouter les sons riches et réalistes produits par ces enceintes en bois.
Un tweeter à dôme en soie comporte un diaphragme en soie - un matériau reconnu pour ses qualités supérieures. La soie utilisée dans le diaphragme garantit un excellent amortissement acoustique et sa texture souple minimise les détériorations acoustiques. Résultat : vous obtenez un son doux et harmonieux, dont vous pouvez profiter sur de longues distances.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.7
sur 6
11
Avis
100%
recommandent ce produit
krismouse
16/10/2011
France
petit avec superb son
tres bon qualite pour le prix. excellente reproduction de tout genre de musique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Oui, je recommande ce produit
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satune
07/12/2009
France
Vivez l'experience mcm772
Si vous aimez les beaux objets avec un son surprenant pour la petite taille de cette chaine,la mcm772 est faite pour vous.La qualité des matieres qui compose les éléments sont excellents:alu,bois de rose,etc...Prix justifié pour moi.
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
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murrrmel
12/06/2013
Deutschland
Klares Design und ausgewogener Klang
Ich benutze das HiFi-Micro-System MCM772 seit etwa 2 Jahren hauptsächlich als Computer-Soundsystem sowie manchmal als Radio und habe meine Entscheidung für dieses Gerät bisher nicht bereut. Das unaufdringliche Design gefällt, die Bedienung ist einfach und die Lautsprecher erzeugen trotz ihrer kompakten Abmessungen einen ausgewogenen aber bei Bedarf auch druckvollen Klang.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System
Oui, je recommande ce produit
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