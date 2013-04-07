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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Geniet van muziek vanaf verschillende bronnen, van MP3-CD's en radiozenders tot draagbare apparaten via USB Direct en MP3 Link. Dit Philips-micromuzieksysteem beschikt over wOOx-technologie voor diepe bastonen en kan op stijlvolle wijze aan de wand worden gemonteerd.
40W
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
3.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Tintin
07/04/2013
France
Très bonne micro chaine au style intemporel
Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3050 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3050 Microchaîne
kikinhojaen
06/03/2013
España
Bien, menos antena
La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3050 Microcadena
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3050 Microcadena