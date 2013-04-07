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Arrêté

Microchaîne

MCM3050/12

3.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Profitez pleinement de votre musique à partir de différentes sources : CD MP3, radio et périphériques portables via USB Direct et MP3 Link. Cette microchaîne Philips intègre également la technologie wOOx, qui délivre des basses profondes, et s'accompagne de possibilités de montage mural élégant.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • 40 W

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Possibilité de montage mural pour plus de liberté

Possibilité de montage mural pour plus de liberté

Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

5
2
1

07/04/2013

France

France

Très bonne micro chaine au style intemporel

Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3050 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3050 Microchaîne

06/03/2013

España

España

Bien, menos antena

La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.

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Cet avis concerne le produit MCM3050 Microcadena

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Cet avis concerne le produit MCM3050 Microcadena

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