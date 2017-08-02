Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
MCM2350/12
Meer power voor uw muziek
Luister naar uw favoriete muziek op uw draagbare muziekspeler via USB Direct en een audio-ingang, en naar MP3-CD's en CD-R/RW's met dit Philips-microsysteem. Het maximale uitgangsvermogen van 70 W en de Bass Reflex-luidsprekers leveren samen groots geluid en een indrukwekkende bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
70W
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
3.1
van 5
7
Reviews & awards
vanmo
02/08/2017
België
Produit de qualite.
Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Petite caro
06/08/2020
France
Absolument pas déçu
Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son
Voordelen
Qualité de son
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Datum gebruik 2020-07-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Datum gebruik 2020-07-06
kaatje11
26/11/2016
België
ce produit est de tres bonne qualite
appareil de petit format mais qui retransmet une très bonne qu alite sonore et facile d 'utilisation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne