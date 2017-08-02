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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM2350/12

3.1

| (7) Reviews & awards

Meer power voor uw muziek

Luister naar uw favoriete muziek op uw draagbare muziekspeler via USB Direct en een audio-ingang, en naar MP3-CD's en CD-R/RW's met dit Philips-microsysteem. Het maximale uitgangsvermogen van 70 W en de Bass Reflex-luidsprekers leveren samen groots geluid en een indrukwekkende bas.

Bekijk alle voordelen

Meer power voor uw muziek

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70W

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

7

Reviews & awards

3

02/08/2017

België

België

Produit de qualite.

Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

06/08/2020

France

France

Absolument pas déçu

Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son

Voordelen

Qualité de son

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

Datum gebruik 2020-07-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

Datum gebruik 2020-07-06

26/11/2016

België

België

ce produit est de tres bonne qualite

appareil de petit format mais qui retransmet une très bonne qu alite sonore et facile d 'utilisation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

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