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Arrêté
MCM2350/12
De la puissance pour votre musique
Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W RMS de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.
CD, CD-MP3, USB, FM
70 W
Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (équilibré, clair, puissant, chaud et vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
3.1
sur 6
7
Avis
vanmo
02/08/2017
België
Produit de qualite.
Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Petite caro
06/08/2020
France
Absolument pas déçu
Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son
Avantages
Qualité de son
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne
Date d'utilisation 2020-07-06
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-07-06
kaatje11
26/11/2016
België
ce produit est de tres bonne qualite
appareil de petit format mais qui retransmet une très bonne qu alite sonore et facile d 'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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