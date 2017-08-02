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Arrêté

Microchaîne

MCM2350/12

3.1

| (7) Avis

De la puissance pour votre musique

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W RMS de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.

Voir tous les avantages

De la puissance pour votre musique

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 70 W

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (équilibré, clair, puissant, chaud et vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

7

Avis

3

02/08/2017

België

België

Produit de qualite.

Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

06/08/2020

France

France

Absolument pas déçu

Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son

Avantages

Qualité de son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

Date d'utilisation 2020-07-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

Date d'utilisation 2020-07-06

26/11/2016

België

België

ce produit est de tres bonne qualite

appareil de petit format mais qui retransmet une très bonne qu alite sonore et facile d 'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

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