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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Met het Philips Classic-micromuzieksysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct of MP3 Link speelt u al uw MP3- en WMA-bestanden moeiteloos af. Het ontwerp en de houten afwerking van de luidsprekers zijn even elegant als tijdloos.
Cassette
0
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
4.0
van 5
8
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Dschungare
04/09/2014
Deutschland
Gutes Gerät
Im Vergleich zu anderen Microanlagen in dieser Preisklasse finde ich das Gerät sehr gut. Auch der Klang ist trotz der einfachen und kleinen Boxen gut. Die Bedienung ist einfach und zweckmäßig. Die Ausstattung ist wirklich prima! Der Empfang rauscht leider manchmal etwas es ist kein zusätzlicher Antennenanschluß vorhanden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem