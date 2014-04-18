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Arrêté

Microchaîne classique

MCM207/12

4

| (8) Avis | 86% recommandent ce produit

L'obsession du son

Grâce à cette microchaîne hi-fi Philips classique, le son entre dans une nouvelle dimension. Écoutez vos morceaux MP3/WMA préférés via USB Direct ou MP3 Link. Quant aux enceintes, leur finition bois leur confère une élégance intemporelle.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • Cassette

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

0

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

8

Avis

86%

recommandent ce produit

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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18/08/2012

France

France

bon produit, mais manque de fonctions

Lorsque la microchaîne est en veille , l'horloge s’éteint . Il n'y a pas de réglage pour les aiguës et les graves ainsi que pour la balance .

Cet avis concerne le produit MCM207 Microchaîne classique

Cet avis concerne le produit MCM207 Microchaîne classique

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