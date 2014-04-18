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Arrêté
L'obsession du son
Grâce à cette microchaîne hi-fi Philips classique, le son entre dans une nouvelle dimension. Écoutez vos morceaux MP3/WMA préférés via USB Direct ou MP3 Link. Quant aux enceintes, leur finition bois leur confère une élégance intemporelle.
Cassette
0
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
4.0
sur 6
8
Avis
86%
recommandent ce produit
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Oui, je recommande ce produit
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xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
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coluche22
18/08/2012
France
bon produit, mais manque de fonctions
Lorsque la microchaîne est en veille , l'horloge s’éteint . Il n'y a pas de réglage pour les aiguës et les graves ainsi que pour la balance .
Cet avis concerne le produit MCM207 Microchaîne classique
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