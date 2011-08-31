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Niet meer leverbaar

DVD Micro Theatre

MCD179/12

3

| (2) Reviews & awards

Maak van elke kamer een theater

Het MCD179 DVD Micro Theater is alles wat u nodig hebt voor een bioscoopervaring thuis. Met het 2.1-luidsprekersysteem en Dolby Digital voor het ultieme geluid en Progressive Scan voor optimale beelden kent uw audiovisuele plezier geen grenzen!

Bekijk alle voordelen

met 2.1-luidsprekers

Maak van elke kamer een theater

  • 2,1

  • DivX-weergave

  • componentontwerp

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's

Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Elegante houten luidsprekers

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD179 DVD Micro Theatre

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Deze review is gemaakt voor MCD179 Microchaîne DVD

Deze review is gemaakt voor MCD179 Microchaîne DVD

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