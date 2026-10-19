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Niet meer leverbaar
LR03P1F/00
Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik
Uw elektronische producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken meer energie dan ooit. Geniet er langer van met Power Alkaline Philips-batterijen.
AAA
Alkaline
Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium, kwik en lood.
Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de opgegeven houdbaarheidsduur.
Philips biedt een complete reeks van de meestgebruikte batterijen (AA, AAA, C, D, 9 V) in verschillende verpakkingsvariaties om aan uw behoeften te voldoen.
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