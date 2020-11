Uitschuifbaar voor alle voertuigen

De Philips CBH52-motorkaplamp is voorzien van een steun die kan worden uitgeschoven van 1,1 tot 2,08 meter, zodat die op een groot aantal verschillende locaties kan worden gebruikt. Of u nu onder de motorkap, het dak of de achterklep van een auto, bestelwagen of vrachtwagen werkt, deze lamp biedt de flexibiliteit die u nodig hebt.