Hoge kleurweergave-index van 92 toont werkelijke kleuren

Hoe hoger de kleurweergave-index (CRI), hoe gemakkelijker het is om de juiste kleur te bepalen. Lampen met een lage CRI-waarde laten bepaalde kleuren onnatuurlijk uitzien. Lichtbronnen met een CRI van 90 of hoger zijn het beste voor taken waarbij een maximale overeenstemming van kleuren is vereist. De Philips MatchLine MDLS is voorzien van Lumileds Luxeon LED's en levert licht van CRI 92. Met een krachtige lichtbron als deze kunt u er zeker van zijn dat u de werkelijke kleuren ziet. Zo kunt u snel de kleur vinden die u nodig hebt zonder gebruik van een spectrometer. Laat de fouten op het gebied van bijpassende kleuren over aan uw concurrenten.