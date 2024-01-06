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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne

Philips Sonicare DiamondClean 9000Oplaadbare tandenborstel

HX9913/18

HX991B

4.2
| (1559) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Volledige verzorging voor mondhygiëne
Ga voor complete mondverzorging met de Philips Sonicare DiamondClean elektrische tandenborstel – met tot 100% meer vlekverwijdering**. De bijbehorende app volgt uw poetsgewoonten en helpt uw mondgezondheid te verbeteren.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Verwijdert op voorzichtige wijze tot 10x meer tandplak*

Volledige verzorging voor mondhygiëne

  • 10x meer tandplak verwijderd*

  • Tot wel 100% meer vlekverwijdering **

  • Poetsdruksensor

  • 4 poetsstanden/3 intensiteiten

100% meer vlekverwijdering in 3 dagen*

100% meer vlekverwijdering in 3 dagen*

Grondige reiniging vraagt om een speciale aanpak en deze C3-opzetborstel heeft een cluster dicht op elkaar geplaatste, stijve borstelharen en in het midden een vijfhoekige vorm die uw tanden witter maakt en polijst. Zo verwijdert u tot 100% meer vlekken in drie dagen en tot wel 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief, en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.

Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

U poetst al snel te hard en daarom heeft deze Philips Sonicare-tandenborstel een slimme optische sensor die te veel druk detecteert. Als u te hard poetst, herinneren zachte trillingen eraan dat u minder druk moet uitoefenen om uw tandvlees te beschermen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

1559

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

06/01/2024

België

België

Op een paar dagen zie ik een verschil van kleur

Waauw echt fan! Lang getwijfeld om toch wel wat geld neer te tellen voor een tandenborstel maar nog geen spijt van gehad Op een paar dagen merk ik echt wel een verschil, Poets hrondig en tanden duidelijker wit’ een echte aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud

15/08/2022

België

België

Geverifieerde koper

Alles is ok

Werkt heel goed,heel gemakkelijk in gebruik, alleen app kan niet altijd tandborstel vinden,ik moet soms opnieuw via bluetooth zoeken, de rest is alles perfect.

Voordelen

poetst heel proper

Nadelen

slechte contact met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud

12/03/2022

België

België

Geverifieerde koper

Prima borstel

Tanden worden effectief schoner. En gebruik ook verschillende borstels

Voordelen

oogt goed met dat glas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. in vergelijking met een handtandenborstel.

  2. in de modus White+ met een toonaangevende tandpasta voor wittere tanden in 3 dagen.