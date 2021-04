Gepersonaliseerde poetservaring

De DiamondClean 9000 heeft de standen Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging, White+ is voor het verwijderen van tandaanslag, Gum Health reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief, en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere voor een gevoelige mond.