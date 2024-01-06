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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX9913/18
HX991B
10x meer tandplak verwijderd*
Tot wel 100% meer vlekverwijdering **
Poetsdruksensor
4 poetsstanden/3 intensiteiten
Grondige reiniging vraagt om een speciale aanpak en deze C3-opzetborstel heeft een cluster dicht op elkaar geplaatste, stijve borstelharen en in het midden een vijfhoekige vorm die uw tanden witter maakt en polijst. Zo verwijdert u tot 100% meer vlekken in drie dagen en tot wel 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel.
Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief, en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.
U poetst al snel te hard en daarom heeft deze Philips Sonicare-tandenborstel een slimme optische sensor die te veel druk detecteert. Als u te hard poetst, herinneren zachte trillingen eraan dat u minder druk moet uitoefenen om uw tandvlees te beschermen.
4.2
van 5
1559
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
06/01/2024
België
Op een paar dagen zie ik een verschil van kleur
Waauw echt fan! Lang getwijfeld om toch wel wat geld neer te tellen voor een tandenborstel maar nog geen spijt van gehad Op een paar dagen merk ik echt wel een verschil, Poets hrondig en tanden duidelijker wit’ een echte aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud
Anibas898
15/08/2022
België
Geverifieerde koper
Alles is ok
Werkt heel goed,heel gemakkelijk in gebruik, alleen app kan niet altijd tandborstel vinden,ik moet soms opnieuw via bluetooth zoeken, de rest is alles perfect.
Voordelen
poetst heel proper
Nadelen
slechte contact met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud
Koblenz
12/03/2022
België
Geverifieerde koper
Prima borstel
Tanden worden effectief schoner. En gebruik ook verschillende borstels
Voordelen
oogt goed met dat glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/94 Elektrische sonische tandenborstel met app Roze-Goud
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
in vergelijking met een handtandenborstel.
in de modus White+ met een toonaangevende tandpasta voor wittere tanden in 3 dagen.