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  • Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire
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Philips Sonicare DiamondClean 9000Brosse à dents rechargeable

HX9913/18

HX991B

4.2
| (1560) Avis | 84% recommandent ce produit
Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire
Profitez d'un soin bucco-dentaire complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare, qui élimine jusqu'à 100 % de taches en plus*. Sa technologie connectée grâce à l'application suit vos habitudes de brossage et vous aide à prendre soin de votre santé bucco-dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine en douceur jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

  • Élimine 10 fois plus de plaque*

  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus**

  • Capteur de pression

  • 4 modes et 3 intensités

Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Action de fluide Philips Sonicare

Action de fluide Philips Sonicare

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

1560

Avis

84%

recommandent ce produit

14/11/2023

België

België

Acheteur vérifié

Excellentes fonctions du produit

Utilisation très facile et efficace avec divers programmes bien étudiés!

Avantages

Qualité brossage

Contre

Rien à priori

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

16/04/2021

België

België

Acheteur vérifié

Super produit

Achat en remplacement de la Sonicare précédente. nette amélioration du produit au niveau des réglages (type de brossage, intensité). Un bon achat

Avantages

fonctionnalités et présentation

Contre

prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/03 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/03 Brosse à dents électrique avec application

12/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Brosse à dents Sonicare pour un brossage optimum

La brosse à dents électrique de Philips nettoie les dents en douceur tout en supprimant la plaque dentaire. Elle est fortement recommandé par la profession médicale, car son usage régulier permet un nettoyage en profondeur avec une efficacité maximale. Deux brossages quotidiens permettent de retrouver une dentition en bon état, sur la durée votre plaque dentaire finit par disparaitre sans abîmer l'émail de vos dents.

Avantages

Facilité d'utilisation, brossage efficace

Contre

Deux minutes de brossage quotidien sont nécessaires

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

Date of Use 2026-05-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

Date of Use 2026-05-15

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle.

  2. En mode White+ avec un dentifrice blancheur pendant 3 jours.