Gebruik minder. Hergebruik meer

Voedingsadapters lijken misschien klein, maar als ze bij elkaar worden opgeteld, hebben ze een enorme impact op het milieu. Door alleen al in onze Philips Sonicare 1000-4000-serie over te stappen op een USB-oplader, kunnen we elk jaar tot 189,210 kg minder plastic gebruiken. Dat is krachtig, toch?