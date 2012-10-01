Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HTS5561/12
Het beste van home cinema met schuine 3D-luidsprekers
Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! Gebruik dit innovatieve Philips home cinema-systeem HTS5561 voor al uw favoriete entertainment, inclusief 3D Blu-ray.
3D Blu-ray
Geschikt voor iPod/iPhone
3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.
Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.
Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.
3.5
van 5
25
Reviews & awards
Cor78
01/10/2012
Nederland
Geverifieerde koper
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema
Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema
PJ1960
23/08/2012
Nederland
gewoon goed
prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5561 5.1 home cinema
De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.
Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.