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Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS5561/12

3.5

| (25) Avis

Son Home Cinéma puissant avec enceintes tridirectionnelles

Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, dont les Blu-ray 3D, sur ce système Home Cinéma innovant Philips HTS5561.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Son Home Cinéma puissant avec enceintes tridirectionnelles

  • Blu-ray 3D

  • Compatible iPod/iPhone

Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

Enceintes arrière sans fil en option pour un encombrement minimal

Enceintes arrière sans fil en option pour un encombrement minimal

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son Surround et vous libèrent des connexions câblées.

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

25

Avis

09/10/2011

France

France

Puissance, qualité de son et d'image ... du Philips

Pas moyen de regretter mon achat, je reste un grand Fan de Philips. Couplé à un TV Philips 32PFL5405, la seule télécommande du TV permet de piloter le Home-cinéma avec grande facilité grace au port HDMI-ARC. Le son est vraiment epoustouflant que ce soit à la simple lecture de Mp3, des pistes Dolby et DTS des DVD et Blu-ray ou lorsque que j'utilise ma console de jeux. Que ce soit a faible ou fort volume, le son est équilibré et la qualité du son reste irréprochable jusqu'au maximum. Le traitement des differents codec audio et video est excellent. Mon seul regret est qu'il manque un second port USB à l'arrière pour laisser, par exemple, un disque dur branché en permanence.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS5561 Home Cinéma 5 enceintes

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01/10/2012

Nederland

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Acheteur vérifié

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

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Cet avis concerne le produit HTS5561 5.1 home cinema

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01/10/2012

Nederland

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Oke

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  2. Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.