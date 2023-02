Heldere en troebele sappen met Flip & Juice™-technologie

De nieuwe Philips Flip & Juice-blender is onze eerste high-speed blender met sapmodule. Dankzij het revolutionaire ontwerp van de kan en het geïntegreerde filter krijgt u uw drankje met een structuur die is aangepast aan de voorkeuren van uw gezin. Van perfect zijdezachte smoothies tot heldere of troebele sappen, onze meest geavanceerde blender biedt de grootste variatie. Het combineert blenden en sap persen in één oplossing en bespaart ruimte in uw keuken.