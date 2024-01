Kleine kop van 300 ml met plat mes voor koffiebonen en specerijen

Geniet thuis van versgemalen koffie en specerijen met een kleine kop van 300 ml en een plat mes. Gebruik ze onmiddellijk of klik het deksel erop om ze op te bergen voor later gebruik. De beker is gemaakt met Tritan van Eastman, is 100% BPA-vrij, breukbestendig en vaatwasmachinebestendig.