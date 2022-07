Van S tot XL instelbare vultrechter

Met de van S tot XL instelbare vultrechter van de Philips SaladMaker hebt u optimale controle over de ingrediënten die u wilt verwerken en krijgt u het gewenste resultaat. Een S-vultrechter is ideaal voor de dunne ingrediënten, zoals een wortel. De XL-vultrechter is geschikt voor grotere ingrediënten, zoals aardappelen, zodat u deze niet eerst kleiner hoeft te snijden.