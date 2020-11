Verse zelfgemaakte salades en meer

De Philips SaladMaker kan groenten, kaas, salami en meer voor u snijden en raspen. Vang het voedsel rechtstreeks op in een saladekom, pan of wok. Maak salades en andere gerechten met uw favoriete ingrediënten in elke vorm en grootte in een paar seconden. Bekijk alle voordelen