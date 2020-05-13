Deze fijne föhnborstel gebruik ik nu een aantal weken. Hij stylt mijn haar goed model en ik vind hem prettig in de hand liggen. Hij is een stuk compacter dan de meeste andere föhns en de opzetstukken zijn ook compact en dus zo mee te nemen. De kleur oogt chique. Hij ziet er stylisch uit. De föhn werkt eenvoudig en werkt voor zich geen ingewikkeld gedoe. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik mijn haar goed gekamd moet hebben voor ik gebruik anders trekt hij nogal. Dat is ook logisch natuurlijk. Mijn haren zijn snel droog en goed in model. Een kappers gevoel maar dan thuis. Een verzorgde coupe dankzij de fijne en wat grovere borstelkoppen. Ik vind de koude luchtstand erg prettig zeker omdat ik verzekerd ben van pluisvrij haar. Toch vind ik ondanks mijn favoriete koude luchtstand het fijn dat er 3 standen opzitten zodat ik verschillende kan gebruiken als ik dat wil.