Beproefde vernevelingstechnologie

Terwijl de InnoSpire Elegance lucht door de buis duwt, wordt er extra lucht aangezogen via de bovenkant van de vernevelaar. Zo ontstaat er een snelle flow van aerosolmedicatie om in te ademen. SideStream is ontworpen om bestand te zijn tegen veelvuldig en herhaald gebruik en zal uw vernevelingsmedicijnen efficiënt blijven toedienen totdat het tijd is voor vervanging.