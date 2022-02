Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid

De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.