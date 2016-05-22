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Niet meer leverbaar

dockinggeluidssysteem

DTM5096/12

3.4

| (22) Reviews & awards

De indrukwekkende kunst van geluid

Luister naar uw muziek via hoogwaardige draadloze Bluetooth®-streaming, CD-weergave, iPod-, iPad- en iPhone-connectiviteit met DualDock of sluit een apparaat aan op de Aux-ingang. Dit allesomvattende 3.1-systeem is alles wat u nodig hebt voor krachtig geluid.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

De indrukwekkende kunst van geluid

  • Bluetooth®

Totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

22

Reviews & awards

22/05/2016

België

België

het beste dat er is , een hebbe ding

ziet er heel mooi uit is het dan ook wel het geluid is onbeschrijfbaar je moet het hebben prachtige weergave en helder zuiver met een mooi basweergave al wat je hebt van muziek kan je simpel afspelen via dit prachtig product en afstandsbediening is heel handig dus ik zou zeggen je moet niet verder zoeken deze is meer dan zijn kostprijs waardig.... grt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5096 dockinggeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5096 dockinggeluidssysteem

14/03/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima produkt met een goede geluidskwaliteit

Mooi design, en prima geluidskwaliteit. De bediening is doordacht en eenvoudig, een aanrader. Zeker ook vanwege de vormgeving!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5096 dockinggeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5096 dockinggeluidssysteem

29/12/2014

Deutschland

Deutschland

Klasse - bin begeistert

Ich habe das Gerät für meine Eltern gekauft. Und ich bin begeistert. Ein toller Sound. Zwar nutzen meine Eltern nicht die Docking Funktion, aber dafür habe ich es auch nicht gekauft, sondern wegen CD und Radio. Da das Gerät ohne zusätzliche Boxen auskommt und einfach stylisch aussieht, habe ich mich dafür entschieden. Der Klang ist spitze. Die mitgelieferte Kurzanleitung stiftet allerdings mehr Verwirrung als Aufklärung. Gut, dass man im Internet eine ausführliche Anleitung herunterladen kann.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5096 Docking-Soundsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5096 Docking-Soundsystem

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