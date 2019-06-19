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Arrêté
DTM5096/12
Le son dans toute sa splendeur
Écoutez de la musique en diffusion sans fil Bluetooth de haute qualité, en connectant votre lecteur de CD, iPod, iPad ou iPhone au double dock Apple, ou en branchant un appareil sur l'entrée AUX. Grâce à ce système 3.1 complet, profitez d'un son puissant !
Bluetooth®
Ce système a une puissance de sortie totale de 200 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.4
sur 6
22
Avis
Cafe20
19/06/2019
France
Un produit vraiment top
Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM5096 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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mgbr
01/10/2016
France
Excellent quand ça fonctionnait!
Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.
Cet avis concerne le produit DTM5096 Station d'accueil
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GilesB
18/12/2015
France
Pour mes amis, cette colonne porte mon nom...
[Employee of philipsglobal] Fin 2011, j'ai acheté ce produit pour remplacer ma chaîne hi-fi classique mais également pour exploiter les milliers de MP3 sur mon iPhone. Dès le début, j'ai utilisé la colonne pour animer nos soirées. Le grand plus étant pour moi de pouvoir piloter l'iPhone avec la télécommande ce qui en utilisant une application Djay me permet de faire des enchaînements à distance. Nos soirées étant réussies, nos amis ont fini par acheter cette colonne... qui l'ont baptisée de mon nom ! Rien que dans ma rue, 3 couples d'amis l'ont achetée. Et elles fonctionnent toutes plus de 4 ans après l'achat. Il y a bien évidemment mieux mais beaucoup plus cher... quand je vois qu'une enceinte connectée haut de gamme coûte 4 fois plus cher, je souris... le rapport qualité prix de cette colonne Fidelio est imbattable.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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