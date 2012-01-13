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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

DCM186/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

De krachtbron voor uw iPod/iPhone. Dit Philips-microsysteem met Dynamic Bass Boost overrompelt uw zintuigen met een vol geluid en een stijlvol, compact ontwerp dat elke ruimte verfraait.

Bekijk alle voordelen

Ontspannen met lekkere muziek

Bezeten van muziek

  • Dock voor iPod/iPhone

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

13/01/2012

France

France

Simplicité et performance de ce produit

Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM186 Microchaîne classique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM186 Microchaîne classique

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