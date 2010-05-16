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Niet meer leverbaar
DCM105/12
Bezeten van muziek
Sluit uw iPod-speler aan. Luister naar uw muziek met één druk op de knop. Geweldig geluid en een stijlvol ontwerp. Ga lekker zitten en geniet van uw muziek, de hele dag en zoals u het wilt.
Dock voor iPod
Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.
Muziek afspelen en opladen van iPod
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
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