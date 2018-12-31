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Arrêté

Microchaîne cubique

DCM105/12

L'obsession du son

Placez votre iPod sur la station d'accueil et écoutez votre musique par simple pression sur une touche. Excellente qualité de son et design élégant. Installez-vous confortablement, détendez-vous et appréciez votre musique toute la journée, comme vous l'entendez !

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

  • Station d'accueil pour iPod

Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

Lecture des fichiers musicaux stockés sur iPod et recharge de l'iPod

Lecture des fichiers musicaux stockés sur iPod et recharge de l'iPod

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

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