Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
60 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
60 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Plaats uw iPod/iPhone/iPad en geniet van uw eigen muziek of luister naar kraakvrije DAB+-radio met dit geluidssysteem. De wOOx-technologie maakt uw beleving nog intenser dankzij de krachtige diepe bastonen. Met de slimme mogelijkheden voor wandmontage is dit product een stijlvol accessoire.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+
40W
Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.
Deze Philips-luidspreker heeft een totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.9
van 5
13
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
DrJames
22/08/2012
United Kingdom
Sleek and stylish design with better than expected performance.
I opted for the DCB3070 over the 2070 given the featured wOOx technology, 40 Watt RMS and the more stylish design & I couldn't be more pleased with my purchase. Standing proudly on its stand in my moderately sized kitchen (wall mounting available) it certainly looks the part and has drawn out positive comments from several visitors. The DAB/FM/CD/MP3-in/iPod dock all work perfectly with minimal effort or skill to get it all set up (took less than 5 mins and was fairly self explanatory). The sound is impressive for a micro-system of its size and the added wOOx system delivers deep bass even with the volume is turned up (though can be a bit 'barky' on MP3 tracks created with a lot of bass). Worth every penny. Would definately recommend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Mikeange
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Kev365
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system