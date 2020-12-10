Toen ik deze stijltang zag, had ik eigenlijk meteen zoiets van; dit is wat voor mij! Na jaren van stijlen en kleuren (en dus flink beschadigen) van m’n haar kon ik alleen maar hopen dat er een stijltang op de markt gebracht zou worden die niet zo slecht voor mijn haar zou zijn. Bij het openen van de doos dacht ik eerst, wat een mooie stijltang, maar wat is hij groot! Zal dan vast ook zwaar zijn,.. Maar integendeel, hij is juist heel licht! Lichter dan mijn oude kleinere stijltang. Meteen al een pluspunt. Maar hoe is de tang dan in zijn gebruik? Na de eerste keer testen, had ik meteen de senseiq aangezet. Het eerste wat ik merkte was dat de tang, en dus ook mijn haar, niet zo warm werd als ik gewend was. Hierdoor dacht ik de eerste keer ook dat het langer duurde voordat ik klaar was. Na een paar keer gebruik en wennen aan de hanteerbaarheid en technologie merkte ik al gauw dat het wel meevalt. Bovendien kan de senseiq functie uitgezet worden en werkt de stijltang net zo snel als een gewone tang. Verder is de stijltang veel sneller warm en op temperatuur (in minder dan een minuut), heeft ie verschillende voorgeprogrammeerde standen, makkelijk op te bergen dankzij de mooie opberghoes en droogt hij je haar niet uit! Sterker nog, je haar gaat er meer van glanzen en wordt zelfs niet pluizig. Kortom; onwijs blij met deze haarbesparende stijltang en de hoge(re) aanschafprijs meer dan waard!