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Gepersonaliseerde technologie
Behoudt de haarsterkte*
Houdt tot 70% van het vocht vast**
4x zoveel ionen voor glanzend haar***
SenseIQ-technologie biedt een gepersonaliseerde ontkrulervaring. Hij detecteert: de actieve digitale sensor meet de temperatuur van je haar meer dan 20.000 keer per stylingsessie. Hij past zich aan: de intelligente microprocessor past de temperatuur automatisch aan om oververhitting van je haar te voorkomen. Hij verzorgt: onze detectie- en aanpassingstechnologie beschermt je haar tijdens het stylen en houdt tot wel 70% van het natuurlijke vochtgehalte vast**.
Het is bewezen dat de straightener met SenseIQ tot 93% van de essentiële sterkte van je haar behoudt*. Hij zorgt ervoor dat je haar van binnen altijd gezond aanvoelt en van buiten altijd sluik en stralend oogt.
Verwen je haar met verrijkende ionen dankzij het Tetra-ionensysteem. Het gepatenteerde design geeft miljoenen ionen vrij met behulp van 4 speciale stralen aan beide zijden van de straightener. De verrijkende moleculen gaan statische elektriciteit en pluizen tegen en geven je haar een prachtige glans.
4.5
van 5
77
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Peeters8193
10/12/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne stijltang met handige instellingen
Ik vind het erg fijn dat de stijltang handige opties heeft om hem snel en op een verantwoordde manier te gebruiken. Ook ligt hij fijn in de hand en is de stijltang snel op temperatuur. Kortom, super fijn in gebruik.
Voordelen
Snel op temperatuur, handige instellingen, fijn in de hand
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener
Klokje
05/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Superfijne stijltang
Grote fijne stijltang. Wordt snel warm en glijdt langs je haren zonder dat het hapert. Koelt ook snel weer af. Zit keratine stand op, das echt top! En ook een fast stand dus extra snel warm.
Voordelen
Snel warm, snel afgekoeld. Glijdt gemakkelijk langs je haren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener
Zuilichem
14/11/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Wauw
Wauw wat een fantastisch apparaat. Tijdens het stijlen blijft de tang niet hangen en je kunt er mooie krullen mee maken, die lang blijven zitten. Wat ook fijn is dat je de temperatuur zelf in kunt stellen.
Voordelen
Temperatuur zelf instelbaar, je haren blijven in perfecte krul.
Nadelen
Het snoer mag wel iets langer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener
SenseIQ-modus bij 200 °C, gemiddelde resultaten
SenseIQ-modus bij 170 °C
t.o.v. Philips HP8372