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  • Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ
  • Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ
  • Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ
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  • Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ
  • Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ

PrestigeStraightener

BHS830/00

4.5
| (77) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ
Maak kennis met de gepersonaliseerde straightener van Philips met SenseIQ-technologie, ontworpen om het natuurlijke vochtgehalte van het haar te behouden. Het resultaat? Sterk haar en een gezonde glans na iedere stylingbeurt.
Bekijk alle voordelen

Tot 93% van de haarsterkte blijft bewezen behouden*

Gepersonaliseerd ontkrullen met SenseIQ

  • Gepersonaliseerde technologie

  • Behoudt de haarsterkte*

  • Houdt tot 70% van het vocht vast**

  • 4x zoveel ionen voor glanzend haar***

Gepersonaliseerd ontkrullen

Gepersonaliseerd ontkrullen

SenseIQ-technologie biedt een gepersonaliseerde ontkrulervaring. Hij detecteert: de actieve digitale sensor meet de temperatuur van je haar meer dan 20.000 keer per stylingsessie. Hij past zich aan: de intelligente microprocessor past de temperatuur automatisch aan om oververhitting van je haar te voorkomen. Hij verzorgt: onze detectie- en aanpassingstechnologie beschermt je haar tijdens het stylen en houdt tot wel 70% van het natuurlijke vochtgehalte vast**.

Haarsterkte behouden

Haarsterkte behouden

Het is bewezen dat de straightener met SenseIQ tot 93% van de essentiële sterkte van je haar behoudt*. Hij zorgt ervoor dat je haar van binnen altijd gezond aanvoelt en van buiten altijd sluik en stralend oogt.

Tetra-ionensysteem voor glanzend haar

Tetra-ionensysteem voor glanzend haar

Verwen je haar met verrijkende ionen dankzij het Tetra-ionensysteem. Het gepatenteerde design geeft miljoenen ionen vrij met behulp van 4 speciale stralen aan beide zijden van de straightener. De verrijkende moleculen gaan statische elektriciteit en pluizen tegen en geven je haar een prachtige glans.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

77

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

10/12/2020

Nederland

Nederland

Fijne stijltang met handige instellingen

Ik vind het erg fijn dat de stijltang handige opties heeft om hem snel en op een verantwoordde manier te gebruiken. Ook ligt hij fijn in de hand en is de stijltang snel op temperatuur. Kortom, super fijn in gebruik.

Voordelen

Snel op temperatuur, handige instellingen, fijn in de hand

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener

05/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Superfijne stijltang

Grote fijne stijltang. Wordt snel warm en glijdt langs je haren zonder dat het hapert. Koelt ook snel weer af. Zit keratine stand op, das echt top! En ook een fast stand dus extra snel warm.

Voordelen

Snel warm, snel afgekoeld. Glijdt gemakkelijk langs je haren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener

14/11/2020

Nederland

Nederland

Wauw

Wauw wat een fantastisch apparaat. Tijdens het stijlen blijft de tang niet hangen en je kunt er mooie krullen mee maken, die lang blijven zitten. Wat ook fijn is dat je de temperatuur zelf in kunt stellen.

Voordelen

Temperatuur zelf instelbaar, je haren blijven in perfecte krul.

Nadelen

Het snoer mag wel iets langer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Prestige BHS830/00 Straightener

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. SenseIQ-modus bij 200 °C, gemiddelde resultaten

  2. SenseIQ-modus bij 170 °C

  3. t.o.v. Philips HP8372