Eenvoudig ontkrullen met 3 stylingmodi

Kies met één druk op de knop een van de drie modi op basis van je haartype. Snelle modus: warmt op tot 210 °C voor moeilijk te ontkrullen haar, inclusief dik, grof of krullend huur. Normale modus: warmt op tot 190 °C voor gebruik op getextureerd of licht golvend haar. Zachte modus: warmt op tot 170 °C voor fijn, licht, blond of gekleurd haar. SenseIQ wordt in alle modi automatisch geactiveerd om je haar te beschermen.