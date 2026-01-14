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  • Lissage personnalisé avec SenseIQ
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  • Lissage personnalisé avec SenseIQ
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PrestigeLisseur

BHS830/00

4.5
| (77) Avis | 96% recommandent ce produit
Lissage personnalisé avec SenseIQ
Découvrez le lisseur personnalisé Philips avec technologie SenseIQ conçu pour préserver l'hydratation naturelle du cheveu en profondeur. Le résultat ? Des cheveux forts et brillants à chaque utilisation.
Voir tous les avantages

C'est prouvé : préserve jusqu'à 93 % de la force des cheveux*

Lissage personnalisé avec SenseIQ

  • Technologie personnalisée

  • Préserve la force des cheveux*

  • Préserve jusqu'à 70 % d'hydratation**

  • 4x plus d'ions, cheveux brillants***

Un lissage personnalisé

Un lissage personnalisé

Technologie SenseIQ, pour une expérience de lissage personnalisée. Capte : le capteur numérique actif mesure la température de vos cheveux plus de 20 000 fois par séance de coiffage. Adapte : le microprocesseur intelligent ajuste automatiquement la température pour éviter que vos cheveux ne surchauffent. Prend soin : notre technologie de détection et d'adaptation protège les cheveux lors de leur stylisation en préservant jusqu'à 70 % de leur hydratation naturelle**.

Préserve la force des cheveux

Préserve la force des cheveux

Il est prouvé que ce lisseur avec SenseIQ préserve jusqu'à 93 % de la force essentielle de vos cheveux*. Ainsi, vos cheveux respirent la santé à l'intérieur, et restent brillants à l'extérieur.

Système tétra-ionique pour des cheveux brillants

Système tétra-ionique pour des cheveux brillants

Offrez à vos cheveux les bienfaits du système tétra-ionique. Grâce à un design breveté, des millions d'ions sont libérés par les 4 jets spéciaux intégrés des deux côtés du lisseur. Les molécules enrichissantes éliminent l'électricité statique ainsi que les frisottis, et donnent à vos cheveux une magnifique brillance.

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4.5

sur 6

77

Avis

96%

recommandent ce produit

14/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Le fer a lisser le meilleur du marché

Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes

Avantages

Beaucoup

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Lisseur

09/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super

Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.

Avantages

Bedienung

Contre

Kabellänge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige BHS830/00 Haarglätter

Oui, je recommande ce produit

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08/12/2022

Deutschland

Deutschland

Auch für dicke Haare geeignet

Das Glätteisen hat bei mir wirklich gut zu tun. Ich hab sehr schwere und dicke Haare. Es heizt sehr schnell auf und die große Fläche lässt auch breitere Strähnen zu. Hier ist auch das Kabel schön lang und dreht sich mit, dadurch ist die Handhabung sehr komfortabel. Die haare sehen nach der Anwendung sehr gepflegt aus und glänzen richtig schön. Es gibt keine Knicke und keine fliegenden Haare. Ich bin sehr zufrieden!

Avantages

Gute Handhabung, schnelle Temperatur Regulierung, große Fläche,

Contre

Keine

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  2. mode SenseIQ à 170 °C

  3. * par rapport au Philips HP8372