Open Pluggable Specification-sleuf

De OPS-sleuf (Open Pluggable Specification) is ontwikkeld voor digitale informatiesystemen. Dankzij deze sleuf is het aanpassen of upgraden van uw mediaspeler een kinderspel: u hoeft alleen uw mediaspeler op het scherm aan te sluiten. Of u nu een instapmodel, middenklasser of geavanceerde mediaspeler heeft, OPS is volledig compatibel waardoor u op de langere termijn lagere eigendomskosten realiseert.