Uw netwerk op afstand beheren en bedienen via SmartControl

Met SmartControl kunt u op afstand uw netwerk of schermen bedienen en beheren via RJ45 en RS232C. U kunt eenvoudig alle scherminstellingen, waaronder resolutie, helderheid en contrast, afstemmen. Ook kunt u uw instellingen klonen over uw volledige netwerk.