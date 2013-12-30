Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AW1000/10
Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.
Aangesloten op uw HiFi-systeem brengt de Philips Fidelio draadloze HiFi-link uw volledige muziekcollectie uit de cloud en internetradiozenders naar uw woonkamer. Gebruik uw draagbare Android- of Apple-apparaat om te browsen en af te spelen.
Van-HiFi-naar-draadloossysteem
Digitaal uit en analoog uit/in
Een abonnement op onlinemuziekdiensten afsluiten is een van de beste manieren om toegang te krijgen tot een breed muziekaanbod, waaronder de nieuwste releases. U heeft dan ook altijd en overal toegang tot muziek, zolang er maar een internetverbinding is. Met de draadloze HiFi van Philips hoeft u niet eens uw computer aan te zetten om van onlinemuziekdiensten te genieten.
Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product
3.3
van 5
53
Reviews & awards
fantoom
30/12/2013
België
na het lezen van de reviews was ik niet zeker. Met een rechtstreekse kabel naar modem werkt dit prima! kan nu vanop elke plek in huis muziek kiezen.
Het is ongelooflijk fijn om muziek te kiezen en dan doorheen het huis te laten klinken. Ben zeer tevreden! Philips! Misschien een kabel naar modem meeleveren...dan werkt het zeker en vast bij iedereen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link
rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link
henkjandeb
19/04/2014
Nederland
doet wat ie moet doen
Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.