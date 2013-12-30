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Niet meer leverbaar

A1 draadloze HiFi-link

AW1000/10

3.3

| (53) Reviews & awards

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

Aangesloten op uw HiFi-systeem brengt de Philips Fidelio draadloze HiFi-link uw volledige muziekcollectie uit de cloud en internetradiozenders naar uw woonkamer. Gebruik uw draagbare Android- of Apple-apparaat om te browsen en af te spelen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

  • Van-HiFi-naar-draadloossysteem

  • Digitaal uit en analoog uit/in

Geniet van een wereld aan onlinemuziekdiensten

Geniet van een wereld aan onlinemuziekdiensten

Een abonnement op onlinemuziekdiensten afsluiten is een van de beste manieren om toegang te krijgen tot een breed muziekaanbod, waaronder de nieuwste releases. U heeft dan ook altijd en overal toegang tot muziek, zolang er maar een internetverbinding is. Met de draadloze HiFi van Philips hoeft u niet eens uw computer aan te zetten om van onlinemuziekdiensten te genieten.

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

Ondersteuning voor muziek streamen via UPnP

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

53

Reviews & awards

30/12/2013

België

België

na het lezen van de reviews was ik niet zeker. Met een rechtstreekse kabel naar modem werkt dit prima! kan nu vanop elke plek in huis muziek kiezen.

Het is ongelooflijk fijn om muziek te kiezen en dan doorheen het huis te laten klinken. Ben zeer tevreden! Philips! Misschien een kabel naar modem meeleveren...dan werkt het zeker en vast bij iedereen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link

03/05/2014

Nederland

Nederland

werkt uitstekend

via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link

19/04/2014

Nederland

Nederland

doet wat ie moet doen

Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW1000 A1 draadloze HiFi-link

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Voorwaarden

  1. Napster is alleen beschikbaar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.