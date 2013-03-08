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Arrêté

Lien hi-fi sans fil A1

AW1000/10

3.3

| (53) Avis

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

Le lien Hi-Fi sans fil Philips Fidelio connectant votre chaîne Hi-Fi vous donne accès à toute votre bibliothèque musicale ainsi qu'aux stations de radio Internet, sans bouger de votre fauteuil. Utilisez votre smartphone ou votre tablette Android ou Apple pour parcourir et écouter votre musique.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Toute votre musique en haute fidélité... sans fil !

  • De la chaîne Hi-Fi au système sans fil

  • Sortie numérique et S/E analogiques

Un vaste choix de services musicaux en ligne

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Il n'y a pas mieux qu'un abonnement à des services musicaux en ligne pour découvrir toutes sortes de musiques, y compris les dernières sorties. Elles vous sont accessibles à tout moment et en tous lieux, dès lors que vous avez une connexion Internet. Avec les appareils Hi-Fi sans fil Philips, vous n'avez plus besoin d'allumer votre ordinateur pour profiter des services musicaux en ligne.

Un réglage simple pour un confort absolu

Un réglage simple pour un confort absolu

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Diffusion de musique via UPnP prise en charge

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

53

Avis

08/03/2013

France

France

Acheteur vérifié

Pratique et fonctionel

Un bon element complementaire pour mettre a niveau a moindre frais son installation audio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW1000 Lien hi-fi sans fil A1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW1000 Lien hi-fi sans fil A1

30/12/2013

België

België

na het lezen van de reviews was ik niet zeker. Met een rechtstreekse kabel naar modem werkt dit prima! kan nu vanop elke plek in huis muziek kiezen.

Het is ongelooflijk fijn om muziek te kiezen en dan doorheen het huis te laten klinken. Ben zeer tevreden! Philips! Misschien een kabel naar modem meeleveren...dan werkt het zeker en vast bij iedereen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW1000 A1 draadloze HiFi-link

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Oui, je recommande ce produit

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