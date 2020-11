Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit

De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau. Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van veel luisteraars. De HiFi-adapter is echter uitgerust met de draadloze Bluetooth®-technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste Android™-smartphones, -tablets en andere apparaten en levert de audiokwaliteit die u tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.