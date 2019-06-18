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  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
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Niet meer leverbaar

Bluetooth®-adapter

AEA2700/12

3.6

| (65) Reviews & awards

Tot wel 3 smartphones tegelijk verbinden

Met de Philips Bluetooth®-adapter met MULTIPAIR maakt u van uw HiFi/PC-luidsprekersysteem een draadloos geluidssysteem. Sluit de adapter aan om muziek draadloos te streamen vanaf maximaal drie smartphones, tablets en Bluetooth-apparaten.

Bekijk alle voordelen

Tot wel 3 smartphones tegelijk verbinden

  • Bluetooth®-muziekontvanger

  • met MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC en NFC

  • Digitale uitvoer

Wissel direct van muziek tussen drie apparaten met MULTIPAIR

Wissel direct van muziek tussen drie apparaten met MULTIPAIR

Koppel maximaal 3 smart-apparaten voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het alleen maar te selecteren en op de afspeelknop te drukken. Het nummer stopt op het eerste apparaat en het nieuwe nummer begint, perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

Stream muziekapps van uw smartphone of tablet naar HiFi

Stream muziekapps van uw smartphone of tablet naar HiFi

Iedere muziekliefhebber heeft zijn favoriete muziekservice of onlineradioapps op zijn mobiele apparaten. Nu kunt u deze rechtstreeks op uw HiFi-systeem afspelen.

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit

De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau. Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van veel luisteraars. De HiFi-adapter is echter uitgerust met de draadloze Bluetooth®-technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste Android™-smartphones, -tablets en andere apparaten en levert de audiokwaliteit die u tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

65

Reviews & awards

18/06/2019

Nederland

Nederland

Ideaal om retro versterker bluetooth te maken

Ben heel tevreden over de Philips bluetooth adapter. Ik kan nu muziek streamen en afspelen via mijn vintage versterker.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter

09/03/2017

Nederland

Nederland

Geweldig apparaat

Super uitvinding en geweldig geluid via de optische aansluiting, geen haperingen in de verbinding. Oude stereo weer als nieuw. Enige min puntje is dat ie nogal licht is en hierdoor makkelijk verschuift maar dit is simpel op te lossen door dubbelzijdig tape eronder te plakken. Bedankt Philips voor dit apparaat. Misschien bij de volgende versie stukje dubbelzijdige plakband bijleveren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter

01/06/2015

Nederland

Nederland

gewoon super

binnen 15 min is hij gereed voor gebruik. geluid is uitstekend goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter

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