Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AEA2700/12
Tot wel 3 smartphones tegelijk verbinden
Met de Philips Bluetooth®-adapter met MULTIPAIR maakt u van uw HiFi/PC-luidsprekersysteem een draadloos geluidssysteem. Sluit de adapter aan om muziek draadloos te streamen vanaf maximaal drie smartphones, tablets en Bluetooth-apparaten.
Bluetooth®-muziekontvanger
met MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC en NFC
Digitale uitvoer
Koppel maximaal 3 smart-apparaten voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het alleen maar te selecteren en op de afspeelknop te drukken. Het nummer stopt op het eerste apparaat en het nieuwe nummer begint, perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.
Iedere muziekliefhebber heeft zijn favoriete muziekservice of onlineradioapps op zijn mobiele apparaten. Nu kunt u deze rechtstreeks op uw HiFi-systeem afspelen.
De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau. Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van veel luisteraars. De HiFi-adapter is echter uitgerust met de draadloze Bluetooth®-technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste Android™-smartphones, -tablets en andere apparaten en levert de audiokwaliteit die u tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.
3.6
van 5
65
Reviews & awards
vosenzo
18/06/2019
Nederland
Ideaal om retro versterker bluetooth te maken
Ben heel tevreden over de Philips bluetooth adapter. Ik kan nu muziek streamen en afspelen via mijn vintage versterker.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter
PaulB123
09/03/2017
Nederland
Geweldig apparaat
Super uitvinding en geweldig geluid via de optische aansluiting, geen haperingen in de verbinding. Oude stereo weer als nieuw. Enige min puntje is dat ie nogal licht is en hierdoor makkelijk verschuift maar dit is simpel op te lossen door dubbelzijdig tape eronder te plakken. Bedankt Philips voor dit apparaat. Misschien bij de volgende versie stukje dubbelzijdige plakband bijleveren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter
limlander
01/06/2015
Nederland
gewoon super
binnen 15 min is hij gereed voor gebruik. geluid is uitstekend goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AEA2700 Bluetooth®-adapter