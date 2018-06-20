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Arrêté
AEA2700/12
Connectez jusqu'à 3 smartphones en même temps
L'adaptateur Philips Bluetooth® avec fonction MULTIPAIR transforme votre système d'enceintes Hi-Fi/PC en chaîne sans fil. Il vous suffit de connecter l'adaptateur pour diffuser de la musique depuis un à trois smartphones, tablettes ou appareils Bluetooth.
Récepteur audio Bluetooth®
avec MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC et NFC
Sortie numérique
Couplez jusqu'à 3 appareils intelligents pour pouvoir diffuser de la musique à partir du périphérique de votre choix, sans avoir à supprimer puis refaire le couplage. Pour lire un morceau sur un autre périphérique, il vous suffit de le sélectionner et de lancer la musique. Le morceau du périphérique d'origine s'interrompt et le nouveau titre prend le relai. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, faire la fête ou simplement écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Laissez vos amis et votre famille entrer dans la danse, pour pouvoir partager toute votre musique en un clin d'œil.
Chaque mélomane a son service musical ou ses applications de radio en ligne préférées sur ses appareils mobiles. Désormais, votre chaîne Hi-Fi peut les diffuser directement.
Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'adaptateur Hi-Fi bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.
3.6
sur 6
65
Avis
Powerbull
20/06/2018
België
Très bonne qualité sonore
La qualité sonore est au rendez-vous. En utilisant un appareil (émetteur) qui utilise les codecs aptX et AAC, cela est sublime. De mon côté, l'AEA2700 est raccordé sur mon ampli via un câble fibre optique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AEA2700 Adaptateur Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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JFdeBruxelles
14/07/2015
België
Simple, discret et efficace. Bravo !
Moins de 3 minutes et tout fonctionne. J'utilise la sortie optique vers un DAC hifi de bon niveau, la qualité est là.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Nv2017
22/08/2017
France
Son remarquable par la sortie numérique
Son de haute qualité. J'utilise la sortie numérique otique raccordée sur le DAC de ma chaîne HI-FI . J'utilise comme émetteur compatible apt-X un dongle SENNHEISER BTD 500 branché sur mon PC Win 7 à partir duquel je streame de la musique venant de Napster, Spotify, Deezer...Une fois l'appairage initial effectué la reconnexion est quasi instantanée. La liaison est très stable, sans aucune interruption, sur la diffusion du son d'une video il n'y a pratiquement aucune latence (aucun décalage image/son) bien qu'on ne soit pas en apt-X Low Latency. Le plus important: le son clair, défini, ample, articulé, avec une bonne plage dynamique , on a vraiment très peu de perte . Je le considère vraiment comme un maillon de ma chaîne Hi-FI. Je recommande sans réserve le AEA 2700. (Attention ceci ne vaut pas pour ses 2 petits frères AEA 2500 et surtout AEA 2000 plus basiques ) .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AEA2700 Adaptateur Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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