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Arrêté

Adaptateur Bluetooth®

AEA2700/12

3.6

| (65) Avis

Connectez jusqu'à 3 smartphones en même temps

L'adaptateur Philips Bluetooth® avec fonction MULTIPAIR transforme votre système d'enceintes Hi-Fi/PC en chaîne sans fil. Il vous suffit de connecter l'adaptateur pour diffuser de la musique depuis un à trois smartphones, tablettes ou appareils Bluetooth.

Voir tous les avantages

Connectez jusqu'à 3 smartphones en même temps

  • Récepteur audio Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC et NFC

  • Sortie numérique

Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR

Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR

Couplez jusqu'à 3 appareils intelligents pour pouvoir diffuser de la musique à partir du périphérique de votre choix, sans avoir à supprimer puis refaire le couplage. Pour lire un morceau sur un autre périphérique, il vous suffit de le sélectionner et de lancer la musique. Le morceau du périphérique d'origine s'interrompt et le nouveau titre prend le relai. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, faire la fête ou simplement écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Laissez vos amis et votre famille entrer dans la danse, pour pouvoir partager toute votre musique en un clin d'œil.

Diffusez en streaming des applications musicales depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre chaîne Hi-Fi

Diffusez en streaming des applications musicales depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre chaîne Hi-Fi

Chaque mélomane a son service musical ou ses applications de radio en ligne préférées sur ses appareils mobiles. Désormais, votre chaîne Hi-Fi peut les diffuser directement.

Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)

Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)

Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'adaptateur Hi-Fi bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

65

Avis

20/06/2018

België

België

Très bonne qualité sonore

La qualité sonore est au rendez-vous. En utilisant un appareil (émetteur) qui utilise les codecs aptX et AAC, cela est sublime. De mon côté, l'AEA2700 est raccordé sur mon ampli via un câble fibre optique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

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Cet avis concerne le produit AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

14/07/2015

België

België

Simple, discret et efficace. Bravo !

Moins de 3 minutes et tout fonctionne. J'utilise la sortie optique vers un DAC hifi de bon niveau, la qualité est là.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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22/08/2017

France

France

Son remarquable par la sortie numérique

Son de haute qualité. J'utilise la sortie numérique otique raccordée sur le DAC de ma chaîne HI-FI . J'utilise comme émetteur compatible apt-X un dongle SENNHEISER BTD 500 branché sur mon PC Win 7 à partir duquel je streame de la musique venant de Napster, Spotify, Deezer...Une fois l'appairage initial effectué la reconnexion est quasi instantanée. La liaison est très stable, sans aucune interruption, sur la diffusion du son d'une video il n'y a pratiquement aucune latence (aucun décalage image/son) bien qu'on ne soit pas en apt-X Low Latency. Le plus important: le son clair, défini, ample, articulé, avec une bonne plage dynamique , on a vraiment très peu de perte . Je le considère vraiment comme un maillon de ma chaîne Hi-FI. Je recommande sans réserve le AEA 2700. (Attention ceci ne vaut pas pour ses 2 petits frères AEA 2500 et surtout AEA 2000 plus basiques ) .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AEA2700 Adaptateur Bluetooth®

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