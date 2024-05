Meer contrast voor betere zichtbaarheid en veiliger rijden

Bij rijden in het donker is het van groot belang om wegmarkeringen en borden snel te kunnen zien en herkennen. Met de Xenon WhiteVision-lampen beschikt u over een intens, uniform wit licht. In combinatie met een hoge kleurtemperatuur bieden de koplampen een sterker contrast en een betere reflectie van objecten en borden. En u kunt genieten van een comfortabelere en veiligere rijervaring. Het is een feit dat veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door oververmoeide bestuurders die de concentratie verliezen. Het wittere licht helpt om de concentratie te behouden en alert te blijven wanneer u in het donker rijdt.