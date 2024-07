Algemene voorwaarden voor garantie

Registreer uw lamp binnen 30 dagen na de aankoopdatum. De garantie is maximaal 7 jaar geldig dan wel totdat een kilometerstand van 150.000 km is bereikt indien deze datum eerder is. De garantie is alleen geldig voor niet-commercieel gebruik. Deze garantie geldt alleen voor originele Philips Xenon LongerLife-lampen. Philips is niet verantwoordelijk voor de montage of de verzendkosten, zelfs als het defect optreedt tijdens de garantieperiode. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u uw garantiecertificaat en het bewijs van aankoop tijdens de gehele garantietermijn te bewaren. De algemene garantievoorwaarden van Philips zijn ook van toepassing: www.philips.com/warranty