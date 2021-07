Google Assistant ingebouwd. Content en meer binnen handbereik.

Bedien uw Philips Android TV met uw stem. Wilt u gamen, Netflix kijken of content en apps zoeken in de Google Play Store? Vraag het uw televisie. U kunt ook alle met Google Assistant compatibele Smart Home-apparaten met uw stem bedienen, om op een filmavondje bijvoorbeeld de lampen te dimmen en de thermostaat in te stellen, zonder van de bank te komen.