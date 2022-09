Neem IMAX mee naar huis. IMAX Enhanced-gecertificeerd.

Welkom in Hollywood! Met uw Philips OLED-TV ervaart u het volledige effect van films die oorspronkelijk zijn gemaakt voor in IMAX-bioscopen. Ga helemaal op in een veel groter gevoel van schaal. Zie meer in elke scène. In combinatie met Ambilight wordt het een filmavond om nooit te vergeten.